Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Groupe de Néo Rockabilly Revival originaire de Sarrancolin, ils font revivre l’énergie des années 60 à travers un univers rétro, rythmé et plein de caractère. Entre guitares nerveuses, rythmiques entraînantes et ambiance vintage, leur musique embarque le public dans une immersion festive aux sonorités rock’n’roll authentiques.

Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

A Neo Rockabilly Revival band from Sarrancolin, they revive the energy of the 60s through a retro, rhythmic universe full of character. Nervous guitars, driving rhythms and a vintage ambience combine to immerse the audience in a festive, authentic rock?n?roll sound.

L’événement Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65