Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 18 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish
SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Groupe de Néo Rockabilly Revival originaire de Sarrancolin, ils font revivre l’énergie des années 60 à travers un univers rétro, rythmé et plein de caractère. Entre guitares nerveuses, rythmiques entraînantes et ambiance vintage, leur musique embarque le public dans une immersion festive aux sonorités rock’n’roll authentiques.
Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
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English :
A Neo Rockabilly Revival band from Sarrancolin, they revive the energy of the 60s through a retro, rhythmic universe full of character. Nervous guitars, driving rhythms and a vintage ambience combine to immerse the audience in a festive, authentic rock?n?roll sound.
L’événement Mardis musicaux A Boo Goo Doo Flish Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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