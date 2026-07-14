Margaux Amoros | Underdog Théâtre L’étoile du nord Paris
lundi 28 septembre 2026 · Théâtre L'étoile du nord · Paris
Informations pratiques
«Underdog» qu’on pourrait traduire littéralement par « sous chien » désignait le perdant d’un combat de chien et plus largement aujourd’hui celui ou celle qui a peu de valeur dans la société.
UNDERDOG est un solo chorégraphique pour une danseuse qui compose en direct sa danse et la bande originale de la pièce en utilisant un clavier analogique, une boite à rythme et un looper. C’est un dispositif scénique qui invite à découvrir un être qui cherche, par le son, la voix et le mouvement, à dialoguer avec ses forces et ses faiblesses pour tenter d’exposer la vérité complexe d’un corps.
Solo chorégraphique pour une danseuse qui compose en direct sa danse et la bande originale de la pièce.
Du lundi 28 septembre 2026 au mardi 29 septembre 2026 :
lundi, mardi
de 20h00 à 21h00
payant
De 5 à 18 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-28T20:00:00+02:00_2026-09-28T21:00:00+02:00;2026-09-29T20:00:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
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