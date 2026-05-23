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Marguerite Audoux, orpheline, bergère, couturière et romancière Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Marguerite Audoux, orpheline, bergère, couturière et romancière Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Marguerite Audoux, orpheline, bergère, couturière et romancière Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Marguerite Audoux

Adresse : 10 rue Portefoin

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite aux horaires d'ouverture de la bibliothèque</p>

Découvrez le destin extraordinaire de cette orpheline de la deuxième moitié du 19ème siècle qui obtiendra le prix Fémina en 1910, à l’aide d’un document patrimonial prêté par la bibliothèque Historique de la Ville de Paris et de fac simile.

Rencontrez la marraine de notre établissement grâce à la micro-exposition qui lui est consacrée.
Du samedi 30 mai 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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