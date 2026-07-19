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Marguerite se dévoile Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Marguerite se dévoile Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription à partir du 17 septembre auprès des bibliothécaires ou sur</p>

Que se passe-t-il dans la bibliothèque quand ses portes sont fermées au
public ? Et les bibliothécaires, qu’est ce qu’ils y font au juste ?
Partez à la découverte de votre médiathèque préférée et de ses coulisses lors
d’une visite pleine de surprises et d’apprentissages !

Samedi 17 octobre à 10h30
RDV dans le hall d’entrée de la bibliothèque
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 17 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Visite guidée des coulisses de votre médiathèque préférée !
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Sur inscription à partir du 17 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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