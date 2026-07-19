Marguerite se dévoile Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Que se passe-t-il dans la bibliothèque quand ses portes sont fermées au

public ? Et les bibliothécaires, qu’est ce qu’ils y font au juste ?

Partez à la découverte de votre médiathèque préférée et de ses coulisses lors

d’une visite pleine de surprises et d’apprentissages !

Samedi 17 octobre à 10h30

RDV dans le hall d’entrée de la bibliothèque

Tout public à partir de 7 ans

Sur inscription à partir du 17 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Visite guidée des coulisses de votre médiathèque préférée !

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Sur inscription à partir du 17 septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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