Marguerite se dévoile Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Que se passe-t-il dans la bibliothèque quand ses portes sont fermées au
public ? Et les bibliothécaires, qu’est ce qu’ils y font au juste ?
Partez à la découverte de votre médiathèque préférée et de ses coulisses lors
d’une visite pleine de surprises et d’apprentissages !
Samedi 17 octobre à 10h30
RDV dans le hall d’entrée de la bibliothèque
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 17 septembre sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Visite guidée des coulisses de votre médiathèque préférée !
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription à partir du 17 septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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