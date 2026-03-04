Maria Callas, figure mythique de l’opéra au XXe siècle – Conférence par Patrick BARBIER, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes

Maria Callas, figure mythique de l’opéra au XXe siècle – Conférence par Patrick BARBIER Lundi 9 mars, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique

Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T14:30:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T14:30:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Plus d’infos à venir

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]

Conférence de l’Université permanente conférence Maria Callas