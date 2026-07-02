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María de Buenos Aires, La Cité Bleue, Genève

vendredi 27 novembre 2026 · La Cité Bleue · Genève

María de Buenos Aires, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
La Cité Bleue
Adresse
Av. de Miremont 46, 1206 Genève
Ville
1206 Genève
Tarif
CHF 15

María de Buenos Aires 27 et 29 novembre La Cité Bleue

CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T19:30:00+01:00 – 2026-11-27T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Avec María de Buenos Aires, Piazzolla invente un tango d’harmonies audacieuses, de rythmes incisifs et de lyrisme à vif. Le bandonéon y pleure et y brûle, les cordes ciselées dialoguent avec la voix dans une tension permanente. Cette musique, à la fois urbaine et métaphysique, porte la mémoire des barrios autant qu’une vision contemporaine du tango.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/maria-de-buenos-aires »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.
L’opérita-tango d’Astor Piazzolla

dr

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