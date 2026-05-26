MARIA MIRANTE & PAUL BEYNET (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

Toulouse

MARIA MIRANTE & PAUL BEYNET (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR

24.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23 20:00:00

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-23

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Pénétrez dans les salons vénitiens, embarquez sur une gondole pour chanter l’amour au clair de lune, enivrez-vous lors d’un bal masqué et croisez Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini… De la naissance de l’opéra jusqu’au bel canto, ce programme porté par le flamboyant mezzo de Maria Mirante fait la part belle à l’expressivité et la virtuosité. 24.8 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 27 32 les-arts-renaissants@wanadoo.fr

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English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

L’événement MARIA MIRANTE & PAUL BEYNET (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE