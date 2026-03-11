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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Maria Stuarda Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

dimanche 21 mars 2027 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Opéra de Marseille
Adresse
2 Place Ernest Reyer
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 80

Marseille 1er Arrondissement

Maria Stuarda

Dimanche 21 mars 2027 à partir de 14h30.

Mardi 23 mars 2027 à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 14:30:00
fin : 2027-03-21

Date(s) :
2027-03-21 2027-03-23

Drame lyrique en deux actes de Gaetano Donizetti.
GAETANO DONIZETTI

Reine d’Écosse à six jours à peine, reine de France pendant un an seulement, prétendante au trône d’Angleterre, Marie Stuart a été emprisonnée pendant 19 ans par Elizabeth 1ère avant d’être exécutée. Ce fascinant destin a inspiré la littérature. De la rivalité entre la belle reine catholique et la vierge protestante, Schiller a tiré une pièce que Donizetti a mise en musique.

Comme son héroïne, l’opéra a eu le mauvais œil. Créé au San Carlo de Naples dans une version tronquée, Maria Stuarda a été interdit. Retrouvant la version originale, la Malibran l’a fait monter à la Scala de Milan. Nouvelle interdiction. Il a fallu attendre 1967 pour que Leyla Gencer et Shirley Verrett fassent triompher l’ouvrage au Mai musical de Florence.

Aujourd’hui, c’est l’un des pics de la production de Donizetti avec Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’amore, Don Pasquale…

DRAME LYRIQUE EN 2 ACTES
Livret de Giuseppe BARDARI
Création à Naples, Teatro San Carlo, le 18 octobre 1834
Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 2 novembre 2016

VERSION CONCERTANTE

Direction musicale Michele SPOTTI

Maria Stuarda Jessica PRATT
Elisabetta Teresa IERVOLINO
Anna Kennedy Amandine AMMIRATI

Roberto John OSBORN
Cecil Patrick BOLLEIRE
Talbot Manuel FUENTES

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A lyric drama in two acts by Gaetano Donizetti.

L’événement Maria Stuarda Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille

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