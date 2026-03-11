Maria Stuarda Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Maria Stuarda

Dimanche 21 mars 2027 à partir de 14h30.

Mardi 23 mars 2027 à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-21 14:30:00

fin : 2027-03-21

Date(s) :

2027-03-21 2027-03-23

Drame lyrique en deux actes de Gaetano Donizetti.

GAETANO DONIZETTI



Reine d’Écosse à six jours à peine, reine de France pendant un an seulement, prétendante au trône d’Angleterre, Marie Stuart a été emprisonnée pendant 19 ans par Elizabeth 1ère avant d’être exécutée. Ce fascinant destin a inspiré la littérature. De la rivalité entre la belle reine catholique et la vierge protestante, Schiller a tiré une pièce que Donizetti a mise en musique.



Comme son héroïne, l’opéra a eu le mauvais œil. Créé au San Carlo de Naples dans une version tronquée, Maria Stuarda a été interdit. Retrouvant la version originale, la Malibran l’a fait monter à la Scala de Milan. Nouvelle interdiction. Il a fallu attendre 1967 pour que Leyla Gencer et Shirley Verrett fassent triompher l’ouvrage au Mai musical de Florence.



Aujourd’hui, c’est l’un des pics de la production de Donizetti avec Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’amore, Don Pasquale…



DRAME LYRIQUE EN 2 ACTES

Livret de Giuseppe BARDARI

Création à Naples, Teatro San Carlo, le 18 octobre 1834

Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 2 novembre 2016



VERSION CONCERTANTE



Direction musicale Michele SPOTTI



Maria Stuarda Jessica PRATT

Elisabetta Teresa IERVOLINO

Anna Kennedy Amandine AMMIRATI



Roberto John OSBORN

Cecil Patrick BOLLEIRE

Talbot Manuel FUENTES



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A lyric drama in two acts by Gaetano Donizetti.

L’événement Maria Stuarda Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Ville de Marseille