Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage- Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 13:00 – 13:45

Gratuit : oui Tout public

Lecture par l’autrice Marie Charrel Dans « Nous sommes faits d’orage », Marie Charrel nous raconte l’histoire de Sarah, héritière d’une maison isolée en Albanie avec une mystérieuse mission : « trouve Elora ». Mais en arrivant, elle apprend qu’Elora est morte depuis longtemps.Le roman revient alors dans le passé, à l’époque du régime d’Enver Hoxha, où l’on découvre Elora, une jeune fille rebelle qui refuse les règles imposées aux femmes dont les choix vont marquer plusieurs générations, jusqu’à Sarah. À travers cette histoire, l’autrice montre la force des femmes, le poids des traditions et l’importance de la liberté. Durée : 45 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



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