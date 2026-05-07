Marie de Brauer Rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Marie de Brauer Rodage

Du jeudi 8 au vendredi 9 avril 2027 à partir de 19h.

Le 09 avril 2027, représentation à 19h et à 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-04-08 19:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-08

Tout premier stand-up au théâtre l’Art Dû avec Marie Brauer en rodage

Comme son nom l’indique, Marie de Brauer rode son tout premier spectacle de stand-up.



Marie aime raconter ses dates avec des tocards et parler de ses gros nibards.



Alors c’est ce qu’elle fait. Pendant une bonne heure. Avec des blagues dedans. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

First-ever stand-up show at Théâtre l’Art Dû with Marie Brauer in rodage

L’événement Marie de Brauer Rodage Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille