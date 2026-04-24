Marie Desroles C’est que de l’amour Caméo Comédie Club Metz

Metz

Marie Desroles C’est que de l’amour

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Parce que dans ce monde de brutes, on n’a jamais eu autant besoin d’amour.

Plus qu’un stand-up, C’est que de l’amour est une bulle d’humanité.

Marie Desroles propose une critique sociale aussi surprenante qu’audacieuse. Elle ose s’aventurer sur des terrains glissants la santé mentale, les inégalités sociales, la sexualité féminine… Des sujets sensibles qu’elle aborde sans détour, avec une parole libre, incarnée et nécessaire.

Son style ? Une alliance de vulnérabilité et de force maniant l’humour comme une arme douce mais redoutablement efficace.Tout public

17 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Because in this world of bullies, there’s never been a greater need for love.

More than a stand-up show, C’est que de l’amour is a bubble of humanity.

Marie Desroles offers a social critique as surprising as it is daring. She dares to venture onto slippery terrain: mental health, social inequality, female sexuality? Sensitive subjects that she tackles head-on, with a free, embodied and necessary voice.

Her style? An alliance of vulnerability and strength, wielding humor like a gentle but formidably effective weapon.

L’événement Marie Desroles C’est que de l’amour Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ