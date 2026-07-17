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« Marie et les Madeleines, ou la chapelle du souvenir » Compagnie Sonner dans les roches, Théâtre Jules Julien, Toulouse

jeudi 27 août 2026 · Théâtre Jules Julien · Toulouse

« Marie et les Madeleines, ou la chapelle du souvenir » Compagnie Sonner dans les roches, Théâtre Jules Julien, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Théâtre Jules Julien
Adresse
6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre sur réservation

« Marie et les Madeleines, ou la chapelle du souvenir » Compagnie Sonner dans les roches Jeudi 27 août, 16h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
Maquette | 30 minutes | Dès 10 ans | Lieu : Gymnase de l’école élémentaire | Entrée libre sur réservation
Marie et les Madeleines est une pièce de marionnette muppet sur table, tout public à partir de 10 ans.
Nous avons réécris le mythe de la Vierge Marie pour explorer le choix de non maternité et l’autodétermination. C’est un texte original, un conte fantastique, mis en scène dans l’esthétique du cabaret.

DISTRIBUTION :
Voix de Marie : Flora Brunie
Voix de la Chapelle : Nina Holtom
Voix du Petit Gobelin ailé : Iris Rakotonandrasana
Voix de Joséphine : Emma Rizzo

MENTIONS OBLIGATOIRES :
Projet soutenu par le théâtre Jules Julien, le CIAM, le théâtre du Pavé, le théâtre du Fil à Plomb, la MJC Roguet et le Tracteur

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace  de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Nina Holtom

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