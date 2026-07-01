Marie Jay, La Bulle Café, Lille
jeudi 10 décembre 2026 · La Bulle Café · Lille
Informations pratiques
Marie Jay Jeudi 10 décembre, 20h30 La Bulle Café Nord
20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00
À 24 ans, Marie Jay s’impose dans le paysage de la nouvelle pop francophone comme figure porteuse d’un regard sans filtre imprégné de sa génération. Sur scène comme à travers son premier EP remarqué, Trotinette (2024), la jeune femme se dévoile entre énergie et vulnérabilité, malice et lucidité. Une pop teintée d’électro pop et de chanson intimiste, brutalement sincère.
La Bulle Café 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/68143 »}]
Retrouvez Marie Jay en concert à La Bulle Café de Lille ! marie jay concert
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