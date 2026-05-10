MARIE-LUCE NADAL / Sous la peau du ciel Église Saint-Laurent PARIS

Sous la peau du ciel, Installation sonore immersive et participative, 2026

Sous la peau du ciel est une membrane invisible tendue entre les cœurs humains et l’atmosphère, une installation conçue comme une surface sensible, où des voix anonymes venues du monde entier déposent leurs souhaits, leurs dé-sirs, leurs prières les plus intimes. Ces voix ne restent pas intactes. Collectées via une plate-forme d’écoute en amont de la manifestation, elles tra-versent à présent le ciel, se transforment, se mêlent aux coups de foudre, cartographiées en temps réel à travers le monde. Alors naît une matière sonore vivante et mouvante, faite d’intimités dispersées et d’énergies célestes. L’œuvre respire comme une peau : elle capte, transmet, vibre. Elle rend audible ce qui d’ordinaire reste enfoui, une cartographie sensible des désirs humains, à l’échelle planétaire. Présentée pour la première fois, Sous la peau du ciel propose une expérience à la fois collective et intime. Dans cette écoute, chacun devient une onde parmi d’autres, une présence dissoute dans un chœur invisible, une tentative de recoudre le monde par le son, entre le dedans et le de-hors, entre la terre et le ciel.

Le soir de Nuit Blanche, au cœur de l’installation, une antenne libre sera tenue toute la nuit par Dorothée Barba. Il sera possible de discuter de vos plus grands souhaits en appelant au 01 59 58 00 99. Antenne libre de 19h à 2h du matin.

Marie-Luce Nadal (née en 1984 à Perpignan, vit et travaille à Paris) est artiste et chercheuse. Son travail explore les phénomènes atmosphériques — nuages, foudre, vents — qu’elle appréhende comme des matières à cultiver, capter ou traduire. À la croisée de l’art, de la science et de la fiction, elle conçoit des dispositifs sensibles qui relient les corps aux dynamiques du ciel. Ses œuvres prennent la forme d’installations, de machines ou de récits, où l’invisible devient perceptible.

Architecture technique et développement : Adrien Revel

Paysage sonore : Arthur Doué (compositeur), Alexander Maxwell (ingénieur du son)

Traitement audio et spatialisation : Raphaël Revault, Matteo Bonasse

Partenaires production : AKER, Manifestation Station, Racine du Ciel

Partenaires techniques : Holophonix, Twilio, blitzortung.org

Avec le soutien de : DiCRéAM, Fulcrum Arts

Remerciements : Dr Nadia Guerouaou, Paroisse Saint-Laurent Paris 10e, Dorothée Barba, Marie Vasconi et le Conservatoire Charles Munch.

https://skinofthesky.cloud/

Pour participer à l’oeuvre, il vous suffit d’appeler le 01 59 58 00 99 et de vous laisser guider pour déposer votre souhait, quel qu’il soit !



Une installation sonore transforme des voix anonymes du monde entier en matière vivante mêlée aux éclairs, composant une cartographie sensible et poétique des désirs humains entre terre et ciel.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 12h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Église Saint-Laurent 68 boulevard Magenta 75010 PARIS

https://skinofthesky.cloud/



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