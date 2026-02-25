Marie-Renée Chevallier-Kervern en Bretagne l’élan vers l’universel Conférence Faculté des Lettres Victor Ségalen Brest

Marie-Renée Chevallier-Kervern en Bretagne l’élan vers l’universel Conférence

Marie-Renée Chevallier-Kervern (1902, Landerneau 1987, Brest) fait ses débuts à Paris comme affichiste, graveuse et sculptrice céramiste en s’inspirant des traditions bretonnes. Elle s’installe à Brest en 1936, où son mari Fernand Paul Chevallier est nommé architecte de la ville. Elle y retrouve Marguerite Séruisier connue à Paris qui la présente à Anna Saluden. Une longue collaboration débute, avec des expositions personnelles régulières, de 1937 à 1961.

Engagée activement au ein de la Société des Amis des Arts, Chevallier-Kervern organise en 1938 la conférence de Max Jacob, s’occupe de la Rétrospective Paul Sérusier et de l’exposition Impressionnisme ses précurseurs et ses héritiers au XIXè sicèle.

Après la guerre, alors que ses amis Jean Deyrolle et Charles Estienne son à Paris, elle reste à Brest où son époux s’occupe de la reconstruction de la ville. Elle enseigne à l’École des Beaux-Arts de 1951 à 1962. De sa retraite finistérienne, elle traverse en solitaire les grands questionnements artistiques de son temps, contribuant à l’histoire de l’abstraction par un corpus très vaste d’huiles, gouaches, dessins à la plume et au fusain, papiers collés et déchirés, ardoises gravées.

Son œuvre aboutit et s’achève avec les Étoffes cousues. Plus de cent pièces créées pendant les derniers trente ans de sa vie. Ses deux grandes expositions au Musée de Brest sont organisées par René Le Bihan (1937-2025), conservateur du Musée des Beaux-Arts, ami et fidèle admirateur, en 1970 et 1982. Elle laisse une œuvre immense inspirée de sa Bretagne Natale aux aspirations universelles.

Conférence présentée dans le cadre de la parution du n°246 des Cahiers de l’Iroise René Le Bihan, l’œil absolu, qui contiendra un dossier consacré à l’artiste brestoise Marie-Renée Chevallier-Kervern.

La conférence sera menée par Nadia Podzemskaia, directrice de recherche au CNRS équipe Génétique et histoire des arts, et Lorenzo Vinciguerra, professeur de philosophie et d’esthétique à l’université Jules-Verne Picardie, petit fils de l’artiste.

