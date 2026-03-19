MARIMBA-O / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

MARIMBA-O / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 12 juillet, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais

Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

Marimba-o est un ensemble de percussions du monde, actuelles et traditionnelles, composé d’une quinzaine de jeunes musiciens qui, sous la direction de Fabrice Bouchez, s’amusent à reprendre des tubes et standards que tout un chacun connait. Ils reviennent avec un nouveau répertoire et de nouveaux jeux de scène qui font de leurs concerts des rendez-vous joyeux et pleins de vie.

Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Ensemble de percussions du monde