MARINE LEONARDI – GRAND KURSAAL Besancon
MARINE LEONARDI – GRAND KURSAAL Besancon vendredi 3 avril 2026.
MARINE LEONARDI Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .
Vous pouvez obtenir votre billet ici
GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25