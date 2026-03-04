Marine, Parc du Jard, Saint-Dizier

Marine Dimanche 5 juillet, 20h30 Parc du Jard Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:30:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Son premier album, déjà certifié platine, réunit des collaborations avec Eddy de Pretto, Ben Mazué ou encore Gaëtan Roussel. Elle y signe plusieurs tubes dont « Ma Faute » (certifié diamant), « Cœur maladroit » (certifié or) et son nouveau hit « Escroc ».

La gagnante de la Star Academy 2024, solaire, attachante et spontanée, a aussi démontré qu’elle savait transmettre toute son émotion sur scène lors de sa première tournée débutée fin 2025, qui se déroule à guichets fermés et se prolongera jusqu’en 2027.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 06 31 40 »}]

Marine sur la scène du Musical’été pour un concert gratuit au Parc du Jard concert gratuit

Elisa Baudoin