Marine place Aletti Vichy

Informations pratiques

Vichy

Marine

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 18:00:00

fin : 2026-11-08 20:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Auteure-compositrice et interprète singulière, elle transforme son coeur maladroit en un immense succès. La gagnante de la Star Academy 2024, solaire et spontanée, s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la nouvelle scène française.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

A unique singer-songwriter, she has turned her “clumsy heart” into a huge hit. The winner of Star Academy 2024, radiant and spontaneous, has established herself as a key figure in the new French music scene.

L’événement Marine Vichy a été mis à jour le 2026-08-29 par Vichy Destinations