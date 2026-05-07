Mario Kart en réalité augmentée Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Mario Kart en réalité augmentée Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 27 mai 2026.
Mario Kart en réalité augmentée Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 27 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Jeux vidéos
Construction d’un circuit de course Mario Kart dans la bibliothèque avant de se défier sur la nintendo switch grâce à des voitures télécommandées.
Enfants et ados.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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