Mario Kart en réalité augmentée Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 27 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Jeux vidéos

Construction d’un circuit de course Mario Kart dans la bibliothèque avant de se défier sur la nintendo switch grâce à des voitures télécommandées.

Enfants et ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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