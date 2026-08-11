Marion Chrétien Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 27 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Déjà remarquée dans les plus grands clubs et festivals européens, Marion Chrétien s’est fait connaître au sein des Glossy Sisters et Shades Vocal band, et s’impose aujourd’hui comme l’une des voix marquantes de la scène jazz française.

Elle travaille actuellement sur un nouveau répertoire de compositions originales – un album en préparation – entre jazz contemporain, soul et blues , où la voix et le groove tiennent une place centrale.

Ce soir, elle en présente des nouveaux morceaux qui feront l’objet d’un nouvel album enregistré à la rentrée !

Marion Chrétien : Chant, compositions

Clément Simon : Piano, claviers, choeurs

Théo Moutou : Batterie, choeurs

Hadrien Rémy : Guitare, choeurs

Thomas Posner : Contrebasse

Jazz, soul, pop.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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