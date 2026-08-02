Marion Chrétien raconte Dinah Washington, au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

À la frontière du jazz, de la soul et du blues.

Musicienne exigeante au tempérament bien trempé, elle est issue du gospel et est passée par l’orchestre de Lionel Hampton dans les années 40.

Son répertoire se situe à la croisée du jazz, du blues et du rhythm & blues, avec de nombreux succès dans les années 50–60, notamment ses enregistrements pour Mercury Records.

Remarquée dans les plus grands clubs et festivals européens, Marion Chrétien s’est fait connaître au sein des célèbres Glossy Sisters et Shades Vocal band, avec lesquels elle a donné plus de 500 concerts depuis 10 ans en France et à l’étranger.

Elle s’impose aujourd’hui comme l’une des voix marquantes de la scène jazz française.

On a pu l’entendre sur les plus belles scènes : Jazz à Vienne, Crest Jazz Vocal (Prix du Jury et du Public), La Nuit Jazz Magazine au Trianon, le Tahiti Jazz Festival aux côtés de Dee Dee Bridgewater, ou encore le Tanjazz de Tanger.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Marion Chrétien : voix ; Clément Simon : piano ; Thomas Posner : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Marion Chrétien rend hommage à la légendaire Dinah Washington, avec une voix veloutée qui évoque l’élégance et la virtuosité de cette icône du jazz.

Le samedi 17 octobre 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 17 octobre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17€ à 22€

Tarif sur place : 20€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T20:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:00:00+02:00;2026-10-17T17:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/marion-chretien-raconte-dinah-washington-1 contact@38riv.com



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

