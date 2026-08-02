Marion Chrétien raconte Sarah Vaughan, concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Sarah Vaughan, surnommée “The Divine One”, est l’une des plus grandes voix de l’histoire du jazz. Elle possédait une tessiture exceptionnelle, un timbre velouté et une maîtrise vocale hors du commun.

Héritière du bebop autant que des grandes chanteuses de swing, elle a marqué des générations d’artistes par son élégance, sa virtuosité et son sens unique de l’interprétation. Son héritage demeure aujourd’hui une référence incontournable du chant jazz.

Marion Chrétien : voix

Clément Simon : piano

Thomas Posner : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — Marion Chrétien rend hommage à la légendaire Sarah Vaughan avec une voix veloutée et une énergie captivante.

Le samedi 19 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-19T17:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/marion-chretien-raconte-sarah-vaughan contact@38riv.com



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

