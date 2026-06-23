Marion Motin Roubaix

Roubaix

Marion Motin

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 21:00:00

Date(s) :

2026-11-21

La célèbre chorégraphe Marion Motin (reconnue pour son travail avec Stromae ou Christine and the Queens) signe ici une œuvre d’une modernité confondante pour ausculter notre nombrilisme.

Sur les airs de Pink Floyd, les danseurs évoluent dans une vertigineuse mise en abyme créée par un jeu de miroirs. Au cœur d’une scénographie rock et pailletée, les corps se dédoublent et muent, se défaisant de leurs vêtements pour mieux fuir le paraître.

Cette création explosive, sensuelle et charnelle explore notre besoin de reconnaissance. Une épopée dansée fascinante qui illustre notre bataille pour retrouver l’éclat de l’authenticité derrière le vernis de nos mises en scène quotidiennes.

La célèbre chorégraphe Marion Motin (reconnue pour son travail avec Stromae ou Christine and the Queens) signe ici une œuvre d’une modernité confondante pour ausculter notre nombrilisme.

Sur les airs de Pink Floyd, les danseurs évoluent dans une vertigineuse mise en abyme créée par un jeu de miroirs. Au cœur d’une scénographie rock et pailletée, les corps se dédoublent et muent, se défaisant de leurs vêtements pour mieux fuir le paraître.

Cette création explosive, sensuelle et charnelle explore notre besoin de reconnaissance. Une épopée dansée fascinante qui illustre notre bataille pour retrouver l’éclat de l’authenticité derrière le vernis de nos mises en scène quotidiennes. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

The renowned choreographer Marion Motin (known for her work with Stromae and Christine and the Queens) presents a work of astonishing modernity that examines our self-absorption.

Set to the music of Pink Floyd, the dancers move through a dizzying mise en abyme created by a play of mirrors. Amid a rock-inspired, glitter-filled set, the bodies split and transform, shedding their clothes to better escape the illusion of appearances.

This explosive, sensual, and carnal creation explores our need for recognition. A fascinating, introspective epic that illustrates our struggle to rediscover the radiance of authenticity behind the veneer of our daily performances.

L’événement Marion Motin Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme