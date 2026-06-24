Marius Roubaix

Roubaix

Marius

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 20:00:00

fin : 2027-05-04 21:45:00

Date(s) :

2027-05-04

Sur le Vieux-Port de Marseille, au mythique Bar de la Marine, se joue une tragédie intime et profondément humaine. Marius est tiraillé entre l’amour qu’il porte à la douce Fanny, son attachement à son père, le bourru mais tendre César, et l’irrésistible appel du grand large. Doit-il abandonner les siens ou lutter contre ce besoin viscéral d’évasion ?

Le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre s’empare de ce monument du répertoire français avec la chaleureuse compagnie Le Grenier de Babouchka. Tout en restant fidèles à l’esprit de l’auteur, ils insufflent une énergie moderne et vibrante à la prose de Marcel Pagnol.

Préparez-vous à plonger dans une œuvre magistrale qui, à coup sûr, vous fendra le cœur !

Sur le Vieux-Port de Marseille, au mythique Bar de la Marine, se joue une tragédie intime et profondément humaine. Marius est tiraillé entre l’amour qu’il porte à la douce Fanny, son attachement à son père, le bourru mais tendre César, et l’irrésistible appel du grand large. Doit-il abandonner les siens ou lutter contre ce besoin viscéral d’évasion ?

Le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre s’empare de ce monument du répertoire français avec la chaleureuse compagnie Le Grenier de Babouchka. Tout en restant fidèles à l’esprit de l’auteur, ils insufflent une énergie moderne et vibrante à la prose de Marcel Pagnol.

Préparez-vous à plonger dans une œuvre magistrale qui, à coup sûr, vous fendra le cœur ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

At the legendary Bar de la Marine in Marseille’s Old Port, an intimate and deeply human tragedy unfolds. Marius is torn between his love for the sweet Fanny, his attachment to his father—the gruff but tender César—and the irresistible call of the open sea. Should he abandon his loved ones or fight against this visceral need to escape?

Director Jean-Philippe Daguerre takes on this landmark of the French repertoire with the warm-hearted theater company Le Grenier de Babouchka. While remaining faithful to the author’s spirit, they infuse Marcel Pagnol’s prose with a modern and vibrant energy.

Get ready to immerse yourself in a masterful work that will, in an instant, break your heart!

L’événement Marius Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme