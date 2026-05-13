Mariza amor Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Mariza amor

Samedi 9 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45.5 – 45.5 – 78.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

La diva du fado, Mariza, revient pour un concert exceptionnel, où elle présentera son nouvel album, Amor.

Dans ce nouveau projet, Mariza s’entoure d’un vaste éventail de compositeurs, producteurs et musiciens, mêlant générations et sensibilités, pour donner naissance à un album résolument contemporain. Amor explore, avec intensité et élégance, les multiples facettes du sentiment qui lui donne son nom. Un moment unique, où tradition et modernité se rencontrent, et où la présence inimitable de Mariza continue de faire rayonner le Portugal à travers le monde. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fado diva Mariza returns for a special concert to present her new album, Amor.

L’événement Mariza amor Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille