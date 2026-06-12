Wintzenheim

Market Fest Pokemon & TCG

28 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un événement incontournable pour tous les passionnés de cartes à collectionner et de jeux de cartes arrive à Wintzenheim ! Cet événement réunira exposants professionnels et particuliers venus de toute la région autour d’une même passion les cartes à collectionner et les jeux de cartes.

Le prochain événement incontournable pour tous les passionnés de cartes à collectionner et de jeux de cartes arrive à Wintzenheim !

Cet événement réunira exposants professionnels et particuliers venus de toute la région autour d’une même passion les cartes à collectionner et les jeux de cartes.

Les visiteurs pourront découvrir, acheter, vendre ou échanger des cartes Pokémon, mais aussi d’autres univers incontournables tels que Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Lorcana, Dragon Ball Super Card Game et bien d’autres encore. Cartes rares, collections complètes, accessoires, produits scellés, goodies et objets de collection seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des collectionneurs, joueurs et curieux.

Un événement convivial et familial à ne pas manquer, que vous soyez collectionneur expérimenté, joueur passionné ou simplement désireux de découvrir l’univers fascinant des cartes à collectionner. .

28 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 68 31 79 05 brocland.cie@gmail.com

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English :

A must-attend event for all trading card and card game enthusiasts is coming to Wintzenheim! This event will bring together professional exhibitors and private collectors from across the region, all united by a shared passion: collectible cards and card games.

L’événement Market Fest Pokemon & TCG Wintzenheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar