Marché Historique et toutes Collections Wintzenheim
Marché Historique et toutes Collections Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.
Wintzenheim
Marché Historique et toutes Collections
28 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Ce rendez-vous incontournable réunira collectionneurs et passionnés d’histoire autour d’une vaste sélection d’objets couvrant la période allant de l’époque napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale.
Découvrez la première édition du Marché Historique et toutes Collections à Wintzenheim !
Ce rendez-vous incontournable réunira collectionneurs et passionnés d’histoire autour d’une vaste sélection d’objets couvrant la période allant de l’époque napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale.
Les visiteurs pourront découvrir de nombreux articles de collection uniformes, casques, insignes, décorations, baïonnettes, ouvrages spécialisés, figurines, équipements militaires ainsi que divers objets liés aux univers de l’armée, de la police et des sapeurs-pompiers.
Une trentaine d’exposants passionnés seront présents pour partager leurs connaissances, présenter des pièces parfois rares et permettre aux visiteurs de compléter leur collection ou simplement de plonger dans l’histoire à travers des objets authentiques.
Convivial et riche en découvertes, cet événement s’adresse aussi bien aux collectionneurs avertis qu’aux curieux désireux d’en apprendre davantage sur notre patrimoine historique. .
28 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com
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English :
This must-attend event will bring together collectors and history enthusiasts to explore a vast selection of artifacts spanning the period from the Napoleonic era to World War II.
L’événement Marché Historique et toutes Collections Wintzenheim a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Colmar
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