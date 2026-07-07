Market Vintage & Retrogaming Parc Expo L’Eduen AUTUN

Informations pratiques

Ne manquez pas le Market Vintage & Rétrogaming – AUTUN 2026 à l’occasion de la Foire Expo du Grand Autunois Morvan… du Jeudi 17 au dimanche 20 Septembre 2026.

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Plus de 40 exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et quelques exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…

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Rdv le 17 et 20 SEPTEMBRE 2026

– Jeudi de 10h à 20h.

– Vendredi de 10h à 20h.

– Samedi de 10h à 20h.

– Dimanche de 10h à 19h.

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Lieu :

PARC EXPO L’EDUEN

1 Avenue André Frénaud

71400 AUTUN

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Au programme :

– Défilé de Mode Vintage

– Espace retrogaming en libre accès

– Tournois de jeux vidéo

– Blind Test Top 50, jeu du Schmilblick

– Concours Miss Mode Pin-Up

Avec la présence de Sébastien CHABAL, Matali CRASSET (ex collaboratrice de Philippe STRACK) et Miss Bourgogne…

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Durant les 4 jours :

Profitez des 12 000m2 d’exposition avec + 150 exposants,

Concours agricoles (Herd BOOK) avec près de 200 taureaux

4000m2 de parc automobile, plateau TV. avec émissions en direct,

Des produits d’ici et d’ailleurs. Restaurations et bars sur place.

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Suivez l’événement facebook afin de découvrir les invités et le programme des animations :

https://www.facebook.com/1996053597947220/

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Billetterie :

– Entrée 1 journée : 5 €

– GRATUIT pour les -15 ans

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GAGNER avec votre billet d’entrée un VEHICULE CITROEN C3

RDV à l’Espace Vintage et déposez votre bulletin dans l’urne

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Organisation :

Tandem Events France en collaboration avec Evènéco

https://www.tandemevents.fr

Renseignements : tandem.events71@gmail.com

Infoline : 06 68 31 79 05

Commercial : 06 81 01 12 54

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Bon Salon à Tous…