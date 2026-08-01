Marmotte Highline Project Les Montagnes de Lans Lans-en-Vercors
jeudi 20 août 2026 · Les Montagnes de Lans · Lans-en-Vercors
Informations pratiques
Lans-en-Vercors
Marmotte Highline Project
Les Montagnes de Lans Lans-en-Vercors Lans-en-Vercors Isère
Tarif : 55 – 55 – 80 EUR
55€ Pass Week-end
70€ pass 3 jours
80€ pass 4 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Le MHP est de retour en 2026 !
Nous tenons à permettre la pratique de la highline sur le site aussi exceptionnel que sensible des falaises de Lans en Vercors.
En plus de la pratique de la highline, spectacle vivant et des artistes locaux seront présents !
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Les Montagnes de Lans Lans-en-Vercors Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The MHP is back in 2026!
We aim to make highlining possible at the exceptional yet sensitive site of the Lans cliffs in the Vercors.
In addition to highlining, there will be live performances and local artists on hand!
L’événement Marmotte Highline Project Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors
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