Marqueterie de paille avec l’Atelier du Saïmiri, L’Atelier du Saïmiri, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier du Saïmiri · Marseille
Informations pratiques
Marqueterie de paille avec l’Atelier du Saïmiri Samedi 19 septembre, 14h00 L’Atelier du Saïmiri Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez les réalisations de l’atelier du Saïmiri à travers une présentation de pièces en marqueterie de paille, mettant en lumière le travail minutieux réalisé sur du mobilier et des objets divers.
L’Atelier du Saïmiri 84 Bd de Plombières, 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « atelier.saimiri@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 13 09 98 »}]
Découvrez les réalisations de l’atelier du Saïmiri à travers une présentation de pièces en marqueterie de paille, mettant en lumière le travail minutieux réalisé sur du mobilier et des objets divers.
©L’Atelier du Saïmiri
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