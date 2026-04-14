MARQUIS + GIL R.J RIOT & LILA FROGG – 16 avril – UBU (Rennes) ubu Rennes Jeudi 16 avril, 20h00 Prévente : 14€ — sur place 16€ — Sortir! 5€*

Retour sur scène de la noblesse rock rennaise avec MARQUIS en quintette et GIL r.j RIOT avec sa nouvelle formation. Une belle soirée entre Post-punk élégant, et country folk-blues.

IDO SPECTACLES PRÉSENTE

**MARQUIS + GIL R.J RIOT & LILA FROGG**

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### En concert à l’UBU jeudi 16 avril 2026 – 20H00

Retour sur scène de la noblesse rock rennaise avec MARQUIS en formule resserrée à 5 et GIL r.j RIOT et sa nouvelle formation. Une belle soirée en perspective entre Post-punk élégant, et country folk-blues américain savamment distillé avec classe, évidemment.

**MARQUIS**

_Continuer à créer, à aimer, à jouer, c’est ce qui nous anime._

Cette phrase résonne aujourd’hui comme un moteur pour Marquis, groupe issu de la légende Marquis de Sade, devenu un projet profondément ancré dans son histoire, mais résolument tourné vers demain, car au-delà des silences et des absences, ce qui demeure, c’est l’élan. L’élan de continuer à faire entendre une voix, une exigence artistique, une énergie collective.

Fort de deux albums (Aurora en 2021 et Konstanz en 2023), le groupe se produira sur scène dans une formule resserrée, résolument rock, habitée par le post-punk décalé et élégant, dont Marquis de Sade a fait sa marque depuis ses débuts à Rennes en 1978. Les musiciens de la section rythmique d’origine Thierry ALEXANDRE, à la basse, et Eric MORINIERE, à la batterie, retrouvent Flynn, aka Simon MAHIEU, au chant. Ils sont rejoints par Niko BOYER (ancien membre de Détroit) à la guitare et Daniel PABOEUF (ex-Marquis De Sade, DPU) aux saxophones, présents depuis le début sur le projet.

Avec cette reformation, Marquis explore de nouveaux territoires raffinés et nerveux, où l’ombre et la lumière équilibrent un répertoire incandescent et souvent culte entre titres phares de Marquis De Sade et morceaux de Marquis revisités par les cuivres d’un Daniel Paboeuf toujours aussi pertinents. En témoigne la live session du titre PYRAMID revisitée par l’actuelle reformation du groupe, enregistrée et filmée au mythique studio BDB où Marquis de Sade fit ses débuts.

Retour sur scène de la noblesse rock, le rendez-vous est donc pris à compter du printemps 2026 ! Let’s dance!

• Clip : [PYRAMID – SESSION LIVE@STUDIO BDB (35)](https://www.youtube.com/watch?v=iZAu6HE6Loo&feature=youtu.be).

**GIL R.J RIOT & LILA FROGG**

Duo country-folk-blues à l’âme profonde et mélodique, il incarne la rencontre entre deux générations traversées par les mêmes influences.

La rencontre artistique entre Lila Frogg et Gil Riot, scellée en 2023, donne naissance à un projet évident et naturel. Harmonies vocales, compositions partagées et reprises choisies s’inscrivent dans la grande tradition des duos mixtes, livrant un country-folk poignant, intime et lumineux, parfois accompagné du contrebassiste Xavier Soulabail, présent sur ce concert.

Un premier album est actuellement en préparation.

On ne présente plus Gil Riot, figure incontournable de la scène rock bretonne. Le guitariste, chanteur, compositeur, aux 40 ans de carrière, a toujours mis clairement ses influences au service de ses différents projets, où se côtoient comme cousines, compositions et pépites du répertoire folk-blues américain… Quelque part entre Doc Watson, Willy De Ville ou Ry Cooder.

**Lila Frogg**, originaire de Lille, grandit au cœur des cafés-concerts et festivals. Marquée très jeune par des artistes comme Nick Cave, Cat Power ou Elliott Smith, elle développe un univers sensible, une écriture habitée et une voix singulière.

• Clip : [My précious numbers](https://www.youtube.com/watch?v=oSl_IvKCXzU)

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INFORMATIONS PRATIQUES

**MARQUIS + GIL RJ RIOT & LILA FROGG – l’UBU le 16 avril 2026**

Tarifs : Prévente 14€ — sur place 16€ — Sortir! 5€*

*(Tarif Sortir! est disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou au guichet de l’UBU le soir du concert)

Carte Curieuse : Prévente : 12€ — sur place 14€**

**(Tarif Carte curieuse est réservé aux détenteurs·trices de la carte curieuse 2025-2026. La carte peut vous être demandée à l’entrée du concert.)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T23:50:00.000+02:00

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https://my.weezevent.com/marquis-gil-rj-riot-lila-frogg-16-avril-ubu-rennes https://www.idospectacles.com

ubu 1, rue Saint Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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