Marseille à 51°C, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Marseille à 51°C Samedi 24 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Rencontre autour du récit collectif faisant suite à des ateliers d’écriture de 22 histoires dont deux dystopies, sur l’avenir de notre ville et sa capacité à surmonter les problématiques écologiques, sociales et démocratiques en 2050!

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

@Comm’un possible Marseille