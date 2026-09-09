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Marseille à 51°C, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Marseille à 51°C, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Marseille à 51°C Samedi 24 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Rencontre autour du récit collectif faisant suite à des ateliers d’écriture de 22 histoires dont deux dystopies, sur l’avenir de notre ville et sa capacité à surmonter les problématiques écologiques, sociales et démocratiques en 2050!

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

@Comm’un possible Marseille

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