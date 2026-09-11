Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Jardin Saint Nicolas · Marseille
Informations pratiques
Marseille au fil du temps Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin Saint Nicolas Bouches-du-Rhône
Dès 6 ans, accompagné d’un parent
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous raconte de l’évolution urbaine. Organisé par le Musée d’Histoire de Marseille.
En continu et en accès libre
Dès 6 ans, accompagné d’un parent
Jardin Saint Nicolas 69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musee-histoire.marseille.fr/lieux/jardin-saint-nicolas e jardin Saint-Nicolas, situé à proximité immédiate du site archéologique de la carrière antique de la Corderie, a été inauguré en décembre 2025. Ce jardin public, destiné aux enfants, met en valeur le patrimoine historique du quartier grâce à divers outils conçus par le Musée d’Histoire.
Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous de par…
©clementine LINTE
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