Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille

Informations pratiques

Marseille au fil du temps Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin Saint Nicolas Bouches-du-Rhône

Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous raconte de l’évolution urbaine. Organisé par le Musée d’Histoire de Marseille.

En continu et en accès libre

Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Jardin Saint Nicolas 69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musee-histoire.marseille.fr/lieux/jardin-saint-nicolas e jardin Saint-Nicolas, situé à proximité immédiate du site archéologique de la carrière antique de la Corderie, a été inauguré en décembre 2025. Ce jardin public, destiné aux enfants, met en valeur le patrimoine historique du quartier grâce à divers outils conçus par le Musée d’Histoire.

Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous de par…

©clementine LINTE