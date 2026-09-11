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Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Jardin Saint Nicolas · Marseille

Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin Saint Nicolas
Adresse
69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille
Ville
13007 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Marseille au fil du temps Samedi 19 septembre, 10h00 Jardin Saint Nicolas Bouches-du-Rhône

Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous raconte de l’évolution urbaine. Organisé par le Musée d’Histoire de Marseille.
En continu et en accès libre
Dès 6 ans, accompagné d’un parent

Jardin Saint Nicolas 69 boulevard de la Corderie 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://musee-histoire.marseille.fr/lieux/jardin-saint-nicolas e jardin Saint-Nicolas, situé à proximité immédiate du site archéologique de la carrière antique de la Corderie, a été inauguré en décembre 2025. Ce jardin public, destiné aux enfants, met en valeur le patrimoine historique du quartier grâce à divers outils conçus par le Musée d’Histoire.
Les familles sont invitées à reconstituer les aquarelles de la ville de Marseille, couche après couche, de l’Antiquité grecque à l’époque de Louis XIV, et à découvrir ce que l’archéologie nous de par…

©clementine LINTE

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