Marseille Céramique 1ère édition Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Marseille Céramique 1ère édition

Samedi 9 mai 2026 de 11h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La première édition de Marseille Céramique aura lieu à La Friche Belle de Mai sur la Place des Quais face au restaurant Les Grandes Tables.

L’événement réunira 40 artisan.es céramistes à l’occasion d’un marché exposition, ainsi que des artistes invités et des professionnels pour échanger autour d’une table ronde.





Démonstrations et ateliers de modelage ouvert à tous compléteront cette première journée dédiée à la céramique à Marseille.





Le collectif Pilos, né à Marseille en 2025 par l’initiative de cinq céramistes, a la volonté de créer une dynamique unique dans la ville en mettant en lumière

l’exclusivité artisanale et artistique d’une sélection de céramistes à travers l’organisation de l’événement annuel Marseille Céramique .







Une exceptionnelle variété d’expressions et de matières seront au rendez-vous pièces sculpturales ou utilitaires, formes traditionnelles ou contemporaines, céramique brute ou émaillée, grès, raku, terre

vernissée ou encore porcelaine.



Les amoureux de la céramique comme les néophytes, les acteurs du monde des arts, les architectes et les décorateurs trouveront a coup sur leur bonheur. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 33 63 99 collectif.pilos@gmail.com

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English :

The first edition of Marseille Céramique will take place at La Friche Belle de Mai on the Place des Quais opposite the restaurant Les Grandes Tables.

L’événement Marseille Céramique 1ère édition Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille