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Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Chapiteau

Adresse : 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours

Ville : 13003 Marseille 3e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Marseille 3e Arrondissement

Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more

Samedi 9 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09 04:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Il y a une décharge musicale en préparation!
Super Boum est prêt à faire sauter le courant avec un line-up qui promet une explosion d’énergie !
Entre les vagues électriques de la trance et les chocs dynamiques de la techno, préparez-vous à une soi

Ambiance progressive, trance techno., avec pur sound system 13 KW, multidiff et traitement acoustique.

Bar bio, local et à petits prix
Restauration tapas   .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43 

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English :

There’s a musical release in the works!

L’événement Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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