Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more

Samedi 9 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09 04:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Il y a une décharge musicale en préparation!

Super Boum est prêt à faire sauter le courant avec un line-up qui promet une explosion d’énergie !

Entre les vagues électriques de la trance et les chocs dynamiques de la techno, préparez-vous à une soi



Ambiance progressive, trance techno., avec pur sound system 13 KW, multidiff et traitement acoustique.



Bar bio, local et à petits prix

Restauration tapas .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43

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English :

There’s a musical release in the works!

L’événement Super Boom Maka Dison, Höra, Clemvoo, Pinche Rico and more Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille