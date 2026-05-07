Orchestre Intersidéral de Belmont Le cri du port Marseille 3e Arrondissement
Orchestre Intersidéral de Belmont Le cri du port Marseille 3e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Orchestre Intersidéral de Belmont
Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h.
Ouverture des portes 20H. Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tentet de musique improvisée
Formée à Chicago en novembre 2025, cette équipe de dix musiciennes et musiciens en immersion pendant treize jours dans le monde de la “creative music”, rencontrent des artistes de l’AACM qui leur partagent savoirs, pratiques, histoires, avec une générosité débordante. Avec un instrumentarium original et cohérent, mêlant acoustique et électronique, instrumental et vocal, cette équipe se côtoie et joue tous les jours, donne trois concerts à Chicago (Elastic Arts, Whistler Café, Constellation), et forge ainsi une cohésion, une écoute et une connaissance réciproque fortes.
Sarah Clenet, ContreBasse/Objets Piriac-sur-Mer
Léa Decque, Piano/Saxophone Soprano Tours
Raphaël Gautier, Guitare électrique/Fx Paris
Raphaël Herlem, Saxophones Alto/Baryton Rezé
Matthieu Letournel, Sousaphone/Trompette Saint-Malo
Nour Pierre-Magnani, Voix Nantes
Nathalie Ong, Synth/Electronique Marseille
Vincent Roussel, Batterie/Objets Marseille
Serge Rozumek, Saxophone Alto Nantes .
Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 96 28 14 communication@criduport.fr
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English :
Tentet of improvised music
L’événement Orchestre Intersidéral de Belmont Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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