Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée Mercredi 30 septembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille présente :

Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée

Depuis la création de la cathédrale vers 420 jusqu’à nos jours où elle est sur-fréquentée par les touristes, on marquera quelques étapes significatives, telles 1720 où son quartier est en proie à la peste, ou 1893, date de l’inauguration de la Nouvelle Major.

Par Jean Guyon, historien.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille Académie Histoire

Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille