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Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée Mercredi 30 septembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Dans le cadre de son tricentenaire, l’Académie de Marseille présente :
Marseille et sa Major : 1600 ans d’une histoire partagée
Depuis la création de la cathédrale vers 420 jusqu’à nos jours où elle est sur-fréquentée par les touristes, on marquera quelques étapes significatives, telles 1720 où son quartier est en proie à la peste, ou 1893, date de l’inauguration de la Nouvelle Major.
Par Jean Guyon, historien.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille Académie Histoire

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