Marseille, Ville impériale : promenade historique au temps de Napoléon III, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence · Marseille
Informations pratiques
Marseille, Ville impériale : promenade historique au temps de Napoléon III Samedi 19 septembre, 10h00 PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Distribution gracieuse du magnifique livret « Marseille, Ville impériale » (12 pages). Pour une découverte en solitaire ou en groupe des monuments emblématiques de la cité phocéenne de cette époque.
PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 39 34 73 http://www.ccimp.com Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la première Chambre de Commerce et d’industrie du monde, créée en 1599.
Distribution gracieuse du magnifique livret « Marseille, Ville impériale » (12 pages). Pour une découverte en solitaire ou en groupe des monuments emblématiques de la cité phocéenne de cette époque.
©ICM (Institut Culturel de la Méditerranée)
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