MARTA JAZZ-CLUB HUGO GUEZBAR TRIO Sète
MARTA JAZZ-CLUB HUGO GUEZBAR TRIO Sète jeudi 7 mai 2026.
Sète
MARTA JAZZ-CLUB HUGO GUEZBAR TRIO
Sète Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Le jeune guitariste virtuose Hugo GUEZBAR en trio;Il joue avec les meilleurs musiciens français de jazz manouche dans les grands festivals dédiés et à New-York notamment. mais il est aussi, ainsi que vous pourrez le constater, très doué lorsqu’il interprète les standards de jazz. Il sera accompagné à l’orgue par Jules LE RISBE et à la batterie par Valentin JAM.La billetterie est à 20€ et 14€ pour les membres du club.https://www.martaproject.com/event-details/marta-jazz-club-hugo-guezbarIl est, comme à l’accoutumée, possible de dîner sur place avant le concert en me contactant au 06 82 25 51 96. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com
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L’événement MARTA JAZZ-CLUB HUGO GUEZBAR TRIO Sète a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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