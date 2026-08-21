Martial Raysse « ReLeBainTurc », Musée des beaux-arts, Orléans

Informations pratiques

Martial Raysse « ReLeBainTurc » 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Martial Raysse s’invite dans le nouveau parcours avec le prêt exceptionnel de ReLeBainTurc, emblématique diptyque en néon de onze mètres de long réalisé d’après le chef-d’œuvre de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Martial Raysse prolonge dans cette œuvre lumineuse son travail dans le Pop Art français et ne se contente pas de citer Le Bain turc d’Ingres : il le réactive, le met sous tension et l’ancre dans notre présent.

Musée des beaux-arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238792183 https://museesorleans.fr Peinture française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art graphique composée d’un Cabinet des pastels (œuvres du XVIIIe siècle), de dessins des principales écoles européennes, majoritairement française et italienne du XVIe au XIXe siècles, ainsi qu’une collection d’estampes du XVIe au XIXe siècles. Salle consacrée à Max Jacob et ses amis, qui réunit de nombreux documents évoquant les créations plastiques et littéraires du poète. Parking à vélos devant le musée. Gare d’Orléans : 15 min à pied. Bus 4, 5, 25 (Halmagrand). Tram : ligne B (arrêt Cathédrale), ligne A (arrêt De Gaulle). Accueil Vélo : le MBAO est situé à 700 m des itinéraires : Scandibérique (EuroVélo 3), Loire à Vélo (EuroVélo 6), Véloroute Canal d’Orléans à vélo et de boucles cyclotouristiques. Les collections du XIXe siècle, situées aux entresols, ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Martial Raysse s’invite dans le nouveau parcours avec le prêt exceptionnel de ReLeBainTurc, emblématique diptyque en néon de onze mètres de long réalisé d’après le chef-d’œuvre d’Ingres.

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