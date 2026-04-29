Martigues, fête des îles Esplanade des Belges Martigues
Martigues, fête des îles Esplanade des Belges Martigues samedi 30 mai 2026.
Martigues
Martigues, fête des îles
Samedi 30 mai 2026 de 12h à 23h30. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Martigues fête des îles dans le centre-ville de Jonquières. Marché des îles, déambulations, animations musicales, restauration…Familles
Amoureux de l’exotisme et de la bonne ambiance, rendez-vous dans le quartier de Jonquières pour une journée riche en saveurs et en rythmes ensoleillés.
Restauration sur place avec les délices des îles et une palette de saveurs exotiques. Un marché des îles (dès midi) où vous trouverez des trésors venus d’ailleurs objets, vêtements, accessoires, décoration, épices et cosmétiques. Les pays représentés sont la Polynésie, la Réunion, la Martinique, la Corse, la Guadeloupe, les îles Grecques, Cuba…
La journée sera rythmée par des animations musicales et des déambulations. Une grande table sera installée sur place pour partager un moment convivial sous le signe de la découverte. .
Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10
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English :
Martigues Island Festival in the city center of Jonquières. Island market, strolls, musical entertainment, catering…
L’événement Martigues, fête des îles Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues
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