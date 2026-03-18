Marwan Allam trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Depuis, il développe une carrière internationale qui relie différentes cultures musicales. Il s’est produit dans de nombreux festivals et salles prestigieuses à travers le monde. Parmi eux figurent le Cairo Jazz Festival en Égypte et plusieurs festivals en Tunisie comme Hammamet, Tabarka et Carthage. Il a également joué en Europe, en Asie et aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a partagé la scène avec des artistes renommés tels que Marc Cary, Tarek Yammani et Ari Hoenig. À New York, il se produit régulièrement dans des clubs emblématiques comme Smoke Jazz Club et Smalls. En 2024, il sort son premier album intitulé Bab Bhar. Ce projet explore la rencontre entre le jazz, les traditions nord-africaines et la musique arabo-andalouse.

Marwan Allam : contrebasse

Guilhem Flouzat : batterie

Wajdi Riahi : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

NY, compositions — Marwan Allam est un bassiste, compositeur et chef d’orchestre tunisien installé à New York. Artiste primé, il a étudié le jazz au Prins Claus Conservatory aux Pays-Bas.

Le samedi 16 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 16 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

À partir de 22€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T19:30:00+02:00_2026-05-16T20:30:00+02:00;2026-05-16T21:30:00+02:00_2026-05-16T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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