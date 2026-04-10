MARY CANDIES ZENITH DE PAU Pau

Pau

MARY CANDIES

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 15:00:00

fin : 2027-02-07 16:30:00

Date(s) :

2027-02-07

UN NOUVEAU MONDE S’ILLUMINE

Depuis 4 ans, plus de 200 000 spectateurs ont plongé dans l’univers de Mary Candies.

Un spectacle unique en son genre qui a grandi, évolué et marqué des milliers de familles.

Afin de vous remercier de vos sourires, vos regards, vos émotions et de votre fidélité, nous avons fait le choix de réinventer entièrement ce spectacle.

Vous faire entrer dans un tout nouveau monde et vous proposer une expérience bien au-delà de vos espérances.

(Re)découvrez l’histoire de Mary Candies dans un spectacle entièrement réinventé et comme vous ne l’avez jamais vu: nouveaux décors et personnages, costumes étincelants et une toute nouvelle mise en scène encore plus spectaculaire.

Un spectacle plus immersif, plus intense, plus magique… Pensé comme un véritable couronnement de cette première aventure.

Un nouveau monde s’illumine… Et il n’attend plus que vous. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : MARY CANDIES

L’événement MARY CANDIES Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau