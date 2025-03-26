MARY CANDIES – ZENITH DE PAU Pau

MARY CANDIES Début : 2026-03-29 à 15:00. Tarif : – euros.

SPECTACLE PELLIER PRESENTE : MARY CANDIESMARY CANDIES La Grande Aventure Découvrez Mary Candies dans une aventure grandiose et totalement fluorescente. La Grande Aventure signe la version longue de l’histoire. Dans cette mise en scène inédite, découvrez des nouveaux personnages et effets spéciaux dans des décors toujours plus époustouflants rendant cette aventure encore plus palpitante. Préparez-vous à frissonner, vibrer, rêver … Plongez dans un tourbillon d’émotions. Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions. La mise en scène sera sublimée par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens. L’HISTOIRE Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique … Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies ! Spectacle musical pour toute la famille – Tout public

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64