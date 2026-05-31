Masteclasse 3 – Printemps arabes, quinze ans après, Théâtre de l’odéon, Marseille

Masteclasse 3 – Printemps arabes, quinze ans après Dimanche 1 novembre, 11h00 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T12:00:00+01:00

Printemps arabes, quinze ans après : un débat entre actrices et acteurs de ces mouvements (Tunisie, Égypte, mais aussi Algérie et Liban, ainsi que d’autres expériences moins visibles).

À travers des témoignages et des analyses critiques, cette masterclasse proposera un regard sur une génération et ses aspirations, ainsi que sur les dynamiques actuelles, notamment celles portées par les jeunesses contemporaines.

Comment réinventer les formes de mobilisation et leur dimension citoyenne face à des régimes autoritaires ? Quelles perspectives pour les engagements collectifs aujourd’hui ?

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Printemps arabes, quinze ans après : un débat entre actrices et acteurs de ces mouvements (Tunisie, Égypte, mais aussi Algérie et Liban, ainsi que d’autres expériences moins visibles).

©Adrien Bargin