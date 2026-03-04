Master class, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Master class Lundi 13 avril, 13h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T13:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-13T13:00:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00

Master class Guillaume Chilemme, violon

Premier Prix du Swedish International Duo Competition et 3e Grand Prix au Concours International Marguerite Long-Jacques Thibaud, Guillaume Chilemme figure parmi les violonistes les plus reconnus de sa génération.

Sa passion pour la musique de chambre partagée depuis de longues années avec le pianiste Nathanaël Gouin, l’amène à former en 2020 le Quatuor Dutilleux aux côtés de Matthieu Handtschoewercker, Thomas Duran et David Gaillard. Il se produit par ailleurs régulièrement avec Renaud Capuçon, Edgar Moreau et Adrien La Marca dans le monde entier. Guillaume Chilemme est violon solo de l’Orchestre National d’Auvergne depuis 2016 et également violon solo invité de prestigieuses phalanges européennes : Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre Symphonique de Barcelone, Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, Camerata de Salzbourg…

Concertiste recherché, il s’est produit en soliste avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la baguette de Tugan Sokhiev, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, l’ensemble Les Dissonances, l’Orchestre National de Bretagne, l’Orchestre National d’Auvergne. Il enseigne au sein de l’International Menuhin Music Academy (Suisse).

Lauréat de la fondation Safran en 2015, Guillaume Chilemme joue un magnifique violon de Nicolas Lupot « Quatuor Château Pape Clément » de 1795, généreusement mis à disposition par Bernard Magrez.

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

