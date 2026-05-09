Master class de Beaudoux et mini-concerts Chant Espace Beaudoux Lambesc

Lambesc

Master class de Beaudoux et mini-concerts Chant

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 18h30. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Les élèves de l’École de Musique Municipale de la classe de chant, même débutants, vont donner un court concert et montrer leur travail.

Leur professeur, Véronique Battista, répondra aux questions techniques de cette pratique.

Un espace musical d’1h/1h15, ludique et pédagogique, où les élèves ont la possibilité de se produire en public, et où le public peut également échanger. Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement et pourquoi pas créer de l’émulation. .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionecoledemusique@lambesc.fr

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English :

The pupils of the École de Musique Municipale singing class, even beginners, will be giving a short concert and showing off their work.

L’événement Master class de Beaudoux et mini-concerts Chant Lambesc a été mis à jour le 2026-05-09 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc