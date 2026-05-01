Master Class d’Orgue Allée de l’Abbaye Pontigny
Master Class d’Orgue Allée de l’Abbaye Pontigny samedi 9 mai 2026.
Pontigny
Master Class d’Orgue
Allée de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Par les élèves des Conservatoires d’Auxerre et de Dijon, audition publique gratuite. .
Allée de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com
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English : Master Class d’Orgue
L’événement Master Class d’Orgue Pontigny a été mis à jour le 2026-05-04 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne