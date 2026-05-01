Master Class d’Orgue Allée de l’Abbaye Pontigny

Pontigny

Master Class d’Orgue

Allée de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Par les élèves des Conservatoires d’Auxerre et de Dijon, audition publique gratuite. .

Allée de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com

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English : Master Class d’Orgue

L’événement Master Class d’Orgue Pontigny a été mis à jour le 2026-05-04 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne