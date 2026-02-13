Master Classes Ballets Juniors européens Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Master Classes Ballets Juniors européens

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 10h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sensibiliser les jeunes danseurs à l’égalité, à la découverte, inviter à franchir le pas de la création et s’autoriser à inventer de nouvelles formes.

Programme

10h-12h Royal Danish ballet school, Cannes jeune ballet Rosella Hightower, ballet junior de Bavière, ballet Preljocaj junior

15h30-17h30 ballet junior de l’opéra de Norvège, It dansa, formation Coline .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Make young dancers aware of equality and discovery, invite them to take the creative plunge and allow themselves to invent new forms.

